Дата публикации: 11-11-2023

Испанский специалист Хулен Лопетеги близок к назначению на должность главного тренера «Аль-Иттихада». Как пишет журналист Николо Скира, клуб из Саудовской Аравии предложил коучу контракт до 2026 года.



Лопетеги в августе покинул «Вулверхэмптон». Тренер был недоволен политикой клуба. Хулена раньше связывали с переходом в «Вильярреал», который вновь остался без наставника.



На днях «Аль-Иттихад» расстался с Нуну Эшпириту Санту, который работал в этом клубе с лета 2022 года и привел его к чемпионскому титулу сезона 2022/23. В числе кандидатов на пост нового тренера «тигров» назывался португалец Паулу Соуза, который в 90-е играл в Серии А, в том числе за миланский «Интер».



«Аль-Иттихад» под руководством временного наставника Хассана Халифа прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате, обыграв клуб «Абха» (4:2) с хет-триком Карима Бензема. По слухам, именно конфликт с обладателем Золотого мяча-2022 стал одной из главных причин увольнения Эшпириту Санту.