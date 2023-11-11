Чалымбай сменил Йылмаза на посту наставника «Бешикташа»

Дата публикации: 11-11-2023

«Бешикташ» уволил Бурака Йылмаза с поста главного тренера и назначил на его место Ризу Чалымбая.



38-летний Йылмаз только этим летом завершил карьеру игрока и трудоустроился в тренерский штаб стамбульского клуба ассистентом Шенола Гюнеша. После отставки последнего 10 октября экс-форвард трех стамбульских грандов, «Лилля» и сборной Турции стал исполнять обязанности главного тренера.



Под руководством Бурака «черные орлы» провели пять матчей (три в турецкой Суперлиге, два – в Лиге конференций) и четыре из них проиграли.



На место Йылмаза «Бешикташ» оперативно назначил 60-летнего Ризу Чалымбая. Начиная с 2001-го года, этот специалист тренировал 13 турецких клубов, в том числе и «Бешикташ» (2005). Вместе с «Сивасспором» Чалымбай выигрывал Кубок Турции-2022.



«Бешикташ» после 11 туров идет на пятом месте в чемпионате Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 12 очков.



В Лиге конференций стамбульский гранд набрал лишь одно очко в четырех турах, в частности, при Йылмазе дважды уступил» Буде-Глимту».