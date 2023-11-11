«МЮ» хочет избавиться от трех неудачников за 240 млн евро – известен «черный список» нового владельца

Дата публикации: 11-11-2023

«Манчестер Юнайтед» готов устроить кадровую революцию уже в ближайшее трансферное окно.



Вскоре Джим Рэтклифф должен закрыть приобретение 25% акций «красных дьяволов» за 1,7 млрд евро. Новый босс хочет как можно быстрее и эффективнее влиять на деятельность клуба, который во времена Глейзеров превратился в посмешище.



Первые изменения – продажи провальных игроков. Под раздачу может попасть беспомощная атака «МЮ», сообщает «The Sun». Рэтклифф планирует избавиться от Антони, Санчо и Марсьяля, трансферы которых в свое время обошлись клубу в 240 млн евро. Все трое имеют проблемы с дисциплиной, а на поле в нынешнем сезоне «выжали» один гол и один ассист.



А вот Эрику Тен Хагу пока ничего не угрожает. Главный тренер «манкунианцев» сохраняет определенный кредит доверия благодаря успешному прошлому сезону, и Рэтклифф не будет торопиться с изменениями в этом направлении.