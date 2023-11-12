«Милан» потерял двух ключевых игроков из-за травм

Дата публикации: 12-11-2023

У главного тренера «Милана» Стефано Пиоли назревают кадровые проблемы. Среди травмированных и нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау.



Капитан «россонери» Давиде Калабрия и португальский вингер не смогли доиграть встречу против «Лечче» (2:2). Как информирует журналист Джанлука Ди Марцио, у обоих футболистов диагностированы травмы.



Обследование показало, что у Калабрии незначительная мышечная травма. Он должен вернуться к полноценным тренировкам уже после международной паузы. Что касается Леау, то у него обнаружили повреждение правого подколенного сухожилия. Португалец пропустит матчи своей национальной команды и есть большое сомнение, что он сможет восстановиться к игре в Лиге чемпионов против «Боруссии» (Дортмунд).



Напомним, «Милан» сейчас находится на третьей строчке в турнирной таблице Серии А с 23 очками. Следующий матч «россонери» проведут против «Фиорентины» 25 ноября.