01:29 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Флуминенсе»

Дата публикации: 12-11-2023

«Ман Юнайтед» может усилиться опорником «Флуминенсе». Согласно информации, размещенной в соцсети Жаком Тальботом, «манкунианцы» интересуются Андре.

В игроке «Флуминенсе» англичане видят замену Каземиро, будущее которого в команде пока остается неясным. В «МЮ» уверены, что Андре удастся закрыть позицию опорного хавбека на длительный период.

Футболист воспитывался в структуре «Флуминенсе». За первую команду он впервые сыграл в 2021 году. В этом году в активе Андре 54 игры за «трёхцветных» (1 забитый мяч).

Рыночный ценник на 22-летнего бразильца составляет 15 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).

Трудовые отношения Андре с «Флуминенсе» истекают в декабре 2026 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close