«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Флуминенсе»

Дата публикации: 12-11-2023

«Ман Юнайтед» может усилиться опорником «Флуминенсе». Согласно информации, размещенной в соцсети Жаком Тальботом, «манкунианцы» интересуются Андре.



В игроке «Флуминенсе» англичане видят замену Каземиро, будущее которого в команде пока остается неясным. В «МЮ» уверены, что Андре удастся закрыть позицию опорного хавбека на длительный период.



Футболист воспитывался в структуре «Флуминенсе». За первую команду он впервые сыграл в 2021 году. В этом году в активе Андре 54 игры за «трёхцветных» (1 забитый мяч).



Рыночный ценник на 22-летнего бразильца составляет 15 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).



Трудовые отношения Андре с «Флуминенсе» истекают в декабре 2026 года.