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Представители Сперцяна контактировали с ведущими итальянскими клубами

Дата публикации: 12-11-2023

«Metaratings» пишет, что агенты Эдуарда Сперцяна вели переговоры с итальянскими грандами на тему перехода хавбека «Краснодара».

Сообщается, что команды Серии А проявляют интерес к футболисту, но в январе его переезд в Италию вряд ли состоится. Клубы намерены продолжать следить за Сперцяном на протяжении всего сезона.

Хавбек остался в «Краснодаре», несмотря на то, что летом СМИ сообщали об интересе к нему со стороны европейских клубов. Дела Сперцяна по-прежнему ведет агентство «CAA Stellar», которое также представляет интересы Люка Шоу из «МЮ», Джека Грилиша из «Ман Сити» и Эдуарду Камавинга из «Реала».

Ранее в «Tuttosport» появилась информация, что за 23-летним игроком сборной Армении следят в «Ювентусе».

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