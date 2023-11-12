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Жена Лунина сделала заявление о будущем вратаря в «Реале»

Дата публикации: 12-11-2023

Неожиданное заявление сделала супруга Андрея Лунина, принадлежащего «Реалу».

«Если появится команда, готовая дать Андрею возможность проявить себя, то мы покинем «Реал», - написала в соцсети Анастасия Лунина.

Ранее СМИ сообщали о том, что голкипера не устраивает текущая ситуация с игровым временем, предоставляемым ему в «Реале». В связи с этим Лунин рассматривает вариант со сменой команды.

«Сливочные» выкупили права на украинца у «Зари» за 8,5 млн евро. В нынешнем сезоне Лунин защищал ворота мадридцев всего в 3 играх (2 матча без пропущенных мячей).

Контракт 24-летнего голкипера с «королевским клубом» рассчитан до следующего лета. Рыночный ценник на Лунина составляет 5 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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