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В «Баварии» исключили вариант с трансфером Чалобы в январе

Дата публикации: 12-11-2023

«Бавария» не будет пытаться оформить трансфер Трево Чалобы этой зимой. Дело в том, что мюнхенцам нужен игрок, который сможет помочь клубу сразу после перехода, а травма защитника «Челси» не позволит ему выйти на поле раньше февраля. Такой информацией поделился Кристиан Фальк.

В «Баварии» планируют найти другого исполнителя, который сможет сыграть как в центре, так и справа в обороне.

Для Чалобы текущий сезон складывается неудачно. Летом он мог перебраться в мюнхенскую команду, но клубам не удалось согласовать его переход в заключительные дни трансферного окна.

За «Челси» в сезоне 2023/2024 Чалоба пока не сыграл ни одной встречи. Из-за проблем с бедром защитник продолжает находиться в лазарете. Его контракт с «аристократами» истекает в 2028 году.

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