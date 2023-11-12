Фирмино может вернуться в АПЛ

Дата публикации: 12-11-2023

Роберто Фирмино может вернуться в английский чемпионат. В настоящий момент бразилец, ранее выступавший на Туманном Альбионе, защищает цвета саудовского «Аль-Ахли».



«Todofichajes» утверждает, что на Фирмино претендуют клубы Премьер-лиги. О каких командах идет речь, не сообщается. Футболист прекрасно знаком с чемпионатом Англии. В 2015 году он стал игроком «Ливерпуля», за который выступал до лета 2023 года.



В текущем сезоне Фирмино выходил на поле в составе «Аль-Ахли» в 14 встречах, отметившись в них 3 забитыми мячами и 3 голевыми пасами.



Контракт бразильца с саудовским клубом рассчитан до июня 2026 года. Рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 15 млн.