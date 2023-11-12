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Вратарь сборной Македонии привлек внимание «Севильи» и «Вильяррела»

Дата публикации: 12-11-2023

«Севилья» и «Вильярреал» интересуются голкипером «Райо Вальекано» и сборной Македонии Столе Димитриевски. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо.

29-летний футболист имеет контракт с «пчелами» до лета 2024 года. Отмечается, что стороны не договорились о продлении соглашения.

Напомним, летом «Вильярреал» пытался подписать украинского вратаря Андрея Лунина. Сообщалось, что «бланкос» отклонили предложение «желтой субмарины» в три миллиона евро.

Димитриевски по ходу этого сезона провел 13 встреч за «Райо Вальекано», в которых пропустил 17 голов. В шести матчах Ла Лиги кипер отстоял «на ноль».

Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает македонца в 4 000 000 евро.

«Райо Вальекано» идет на десятом месте в чемпионате Испании (18 очков). «Вильярреал» занимает 13-ю строчку, «Севилья» – 15-я.

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