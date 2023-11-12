«Хайденхайм» отказался от идеи подписать Боатенга

Дата публикации: 12-11-2023

Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии с лета остается без клуба.



Как стало известно, в последний момент сорвался переход Жерома Боатенга в «Хайденхайм».



Планировалось, что опытный футболист присоединится к абсолютному новичку Бундеслиги на правах свободного агента. Однако клуб в итоге отказался от подписания 35-летнего игрока обороны. Причина такого шага не оглашается.



Боатенг провел десять лет в составе «Баварии» – 363 матча во всех турнирах, 10 голов, 25 ассистов. С мюнхенцами защитник 9 раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Германии Жером – чемпион мира и дважды призер ЧЕ.



В 2021-м Боатенг перешел в «Лион», за который суммарно сыграл 35 поединков. С 1 июля 2023-го остается без клуба.



В октябре сообщалось, что Жером поддерживает форму с молодежной командой «Баварии».



«Хайденхайм» по итогам сезона-22/23 впервые в своей истории вышел в элитный немецкий дивизион. В историческом для себя розыгрыше Бундеслиги команда под управлением Франка Шмидта идет на 13-м месте, набрав 10 очков в 11 матчах. Вчера, 11 ноября, «Хайденхайм» дал бой «Баварии» (2:4) на ее поле.