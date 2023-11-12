Довбик попал в сферу интересов «Милана» – «новый Шевченко» должен стать наследником Жиру

Дата публикации: 12-11-2023

Топ-клубы понемногу выстраиваются в очередь за украинским нападающим Артемом Довбиком. Форвард «Жироны» заинтересовал «Милан», сообщает «Spazio Milan».



По информации источника, украинец должен стать преемником Оливье Жиру – контракт 37-летнего француза завершается в конце сезона. В клубе делали ставку на Ноа Окафора и Луку Йовича, которых подписали в летнее трансферное окно, но уровень швейцарца и серба не устраивает наставника «россонери».



Отмечается, что одним из главных кандидатов на усиление атаки «Милана» является Довбик, которого прозвали «новым Шевченко». В клубе понимают, что трансфер 26-летнего украинца обойдется минимум в 20 млн евро, но готовы побороться за результативного голеадора.



К слову, ранее СМИ сообщали об интересе к Артему со стороны «Интера» и «Атлетико» (Мадрид). Также была информация, что «Жирона» готова рассматривать предложения по украинцу от 30 000 000 евро.



Напомним, в текущем розыгрыше чемпионата Испании Довбик провел 13 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов. «Transfermarkt» оценивает его в 15 млн евро.