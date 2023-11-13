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Представители «Ливерпуля» вылетели в Бразилию для переговоров с игроком «Сан-Паулу»

Дата публикации: 13-11-2023

«The Sun» утверждает, что представители «Ливерпуля» в скором времени проведут переговоры по трансферу Лукаса Бералдо. Для обсуждения деталей перехода они вылетели в Бразилию.

Источник уточняет, что скауты «мерсисайдцев» вели защитника «Сан-Паулу» несколько месяцев. На подписании Бералдо настаивает Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль». Если сторонам удастся согласовать сумму трансфера, то сделку могут закрыть в январе.

За первую команду «Сан-Паулу» Бералдо выступает с 2022 года. В 2023 году защитник провел за клуб 43 встречи, в которых отметился 1 забитым мячом. Его соглашение с «Сан-Паулу» истекает в июне 2026 года.

Transfermarkt.de оценивает 19-летнего бразильца в 6 млн евро.

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