Представители «Ливерпуля» вылетели в Бразилию для переговоров с игроком «Сан-Паулу»

Дата публикации: 13-11-2023

«The Sun» утверждает, что представители «Ливерпуля» в скором времени проведут переговоры по трансферу Лукаса Бералдо. Для обсуждения деталей перехода они вылетели в Бразилию.



Источник уточняет, что скауты «мерсисайдцев» вели защитника «Сан-Паулу» несколько месяцев. На подписании Бералдо настаивает Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль». Если сторонам удастся согласовать сумму трансфера, то сделку могут закрыть в январе.



За первую команду «Сан-Паулу» Бералдо выступает с 2022 года. В 2023 году защитник провел за клуб 43 встречи, в которых отметился 1 забитым мячом. Его соглашение с «Сан-Паулу» истекает в июне 2026 года.



Transfermarkt.de оценивает 19-летнего бразильца в 6 млн евро.