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«Хетафе» намерен выкупить Гринвуда у «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 13-11-2023

«Хетафе» надеется оформить полноценный переход Мэйсона Гринвуда, правами на которого владеет «МЮ». Информацию опубликовало издание «The Sun».

«Хетафе» арендовал вингера «манкунианцев» в сентябре. В испанской команде Гринвуд быстро адаптировался. В 10 играх за клуб он отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами. На фоне столь успешной игры Гринвуда боссы «тёмно-синих» решили выкупить его контракт. Представители клуба уже связались с «Юнайтед» для обсуждения деталей сделки.

Оформить трансфер «Хетафе» будет весьма непросто, поскольку «красные дьяволы» вряд ли согласятся продать вингера. Наиболее вероятным представляется вариант с пролонгацией арендного соглашения, рассчитанного до конца текущего сезона.

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