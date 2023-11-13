У «Арсенала» мало шансов подписать Дугласа Луиса в январе по двум причинам

Дата публикации: 13-11-2023

По информации издания «Mirror», «Арсеналу» вряд ли удастся заполучить Дугласа Луиса этой зимой.



Хавбек связан контрактом с «Астон Виллой» до лета 2026 года. Клуб из Бирмингема не намерен расставаться с одним из ключевых игроков в январе, не имея для него замены. Помимо этого, проблемы с оформлением сделки могут возникнуть и у самого «Арсенала». «Пушкари» серьезно потратились на трансферы минувшим летом, потому осуществить еще один дорогостоящий переход для них будет весьма затруднительно.



В сезоне 2023/2024 на счету Дугласа Луиса 18 матчей в составе «львов» (6 забитых мячей, 2 результативные передачи).



Ориентировочный ценник на 25-летнего полузащитника составляет 55 000 000 евро («Transfermarkt»).