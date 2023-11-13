«Интер» повысит заплату Лаутаро

Дата публикации: 13-11-2023

«Интер» в скором времени может подписать новый контракт с Лаутаро Мартинесом. Стороны близки к согласованию условий сделки.



«La Gazzetta dello Sport» информирует, что аргентинец пролонгирует сотрудничество с «Интером» до лета 2028 года. После переподписания соглашения зарплата центрфорварда увеличится на 2 млн евро. Ежегодно Мартинес будет получать 8 миллионов. Ради заключения нового контракта с нападающим «нерадзурри» пойдут на нарушение потолка зарплат, установленного в клубе.



Текущее соглашение с Мартинесом действует до июня 2026 года. В этом сезоне в активе 26-летнего аргентинца 15 игр за «Интер» (14 забитых мячей, 2 ассиста).



Рыночная стоимость форварда равняется 100 млн евро («Transfermarkt»).