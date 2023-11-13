Переход Мбаппе в «Реал» под угрозой – известна причина

Дата публикации: 13-11-2023

«Сливочные» могли подписать француза еще в 2022 году, но тогда форвард в последний момент заключил новое соглашение с «ПСЖ». Текущий контракт Мбаппе с парижанами истекает ближайшим летом, потому у него вновь появится возможность перейти в «Реал».



Однако и в этот раз переход может не состояться. «The Telegraph» пишет, что мадридцы испытывают определенные проблемы с финансами, потому подписание Мбаппе даже в ранге свободного агента для них может быть трудноосуществимо. Причиной тому являются финансовые требования футболиста, который запросит у клуба зарплату порядка 70 млн евро за сезон.



В текущем сезоне Мбаппе отличился 15 раз и отдал 1 голевой пас в 15 встречах за «сливочных».