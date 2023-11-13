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Кейн установил рекорд результативности Бундеслиги

Дата публикации: 13-11-2023

Гарри Кейну удалось побить прежний рекорд результативности в Бундеслиге. В поединке 11-го тура «Бавария», за которую выступает англичанин, одержала победу над «Хайденхаймом» (4:2). Сам нападающий отметился в этой игре 2 голами.

Благодаря этому Кейну покорилась отметка в 17 забитых мячей в 11 первых турах немецкого чемпионата. Такую скорострельность ранее не демонстрировал ни один игрок Бундеслиги. Прежнее достижение установил Роберт Левандовски, также защищавший цвета мюнхенцев. В сезоне 2019/2020 поляк забил 16 мячей в 11 турах.

Всего с момента перехода в «Баварию» Кейн отличился 21 раз и сделал 7 ассистов в 16 матчах. Трудовые отношения «красных» с 30-летним англичанином действуют до середины 2027 года.

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