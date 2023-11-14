«Ньюкасл» может потратить 70 млн евро на игрока «Барселоны»

Дата публикации: 14-11-2023

«TodoFichajes» пишет, что Андреас Кристенсен может вернуться в АПЛ. Защитником «Барселоны» интересуется «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» готовы заплатить за датчанина порядка 70 млн евро.



Состав «сине-гранатовых» Кристенсен, являющийся воспитанником «Челси», пополнил в 2022 году в ранге свободного агента. Однако в «Барселоне» у защитника далеко не все хорошо. Хави, возглавляющий каталонцев, делает ставку на Кунде и Араухо, а Кристенсен рассматривается в качестве резервного варианта. В этом сезоне на счету 27-летнего датчанина всего 13 встреч за «сине-гранатовых» (1 результативный пас).



С «Барселоной» центрбек связан контрактом до июня 2026 года. Transfermarkt.de оценивает Кристенсена в 40 000 000 евро.