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В «Динамо» рассказали, ведутся ли переговоры с Воробьевым

Дата публикации: 14-11-2023

Павел Пивоваров, являющийся гендиректором «Динамо», дал комментарии на тему возможной покупки Дмитрия Воробьева, защищающего цвета «Оренбурга».

«По Воробьеву из «Оренбурга» мы не ведем переговоров, но есть ряд игроков, за которыми клуб следит. Усиления на отдельные позиции этой зимой вполне возможны», - цитирует Пивоварова ресурс «Чемпионат».

Об интересе «Динамо» к Воробьеву ранее рассказали представители «Оренбурга». При этом в клубе отметили, что до обсуждения условий перехода дело пока не дошло.

Срок действия контракта Воробьева с «сине-белыми» ограничен летом 2025 года. В текущем сезоне форвард забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу в 11 играх РПЛ.

Рыночная стоимость нападающего равняется 0,9 млн евро («Transfermarkt»).

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