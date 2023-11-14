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«Вильярреал» договорился с новым тренером

Дата публикации: 14-11-2023

Марселино в скором времени станет новым наставником «Вильярреала». Фабрицио Романо утверждает, что руководству испанской команды удалось согласовать со специалистом условия сотрудничества. Официально о назначении Марселино будет объявлено в ближайшее время.

Марселино уже знаком с Ла Лигой и «Вильярреалом». Он возглавлял «жёлтую субмарину» в 2013-2016 годах.

Прежним местом работы испанца был «Марсель». Марселино тренировал французскую команду с июля по сентябрь 2023 года.

На прошлой неделе стало известно об уходе Пачеты с поста наставника «Вильярреала». Специалист завершил сотрудничество с «подводниками» спустя всего 2 месяца после своего назначения.

По итогам 13 туров «Вильярреал» с 12 очками расположился на 14-й строчке в Ла Лиге.

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