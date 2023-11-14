«Манчестер Юнайтед» предлагают новых тренеров на место тен Хага – клуб устает

Дата публикации: 14-11-2023

Боссам «Ман Юнайтед» начинает надоедать ситуация, когда им регулярно предлагают новых тренеров на место Эрика тен Хага. В клубе по-прежнему верят в голландского наставника и пока не думают о его увольнении. Информацией со ссылкой на «ESPN» поделился ресурс «Transfer News Live».



В сезоне 2023/2024 «Ман Юнайтед» не показывает той игры, которую ждут от команды. В АПЛ «манкунианцы» находятся лишь на 6-м месте с 21 набранным очком после 12 туров. Отставание от лидирующего «Ман Сити» составляет 7 очков.



В Лиге чемпионов ситуация еще более плачевная. После проигрыша «Копенгагену» клуб опустился на последнюю строчку в группе и теперь рискует не попасть в весеннюю стадию еврокубков.



Ближайшую встречу «красные дьяволы» проведут против «Эвертона» 26-го ноября.