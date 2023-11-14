«Реал» может купить чемпиона мира из АПЛ

Дата публикации: 14-11-2023

По данным ресурса «TodoFichajes», состав «Реала» может пополнить Кристиан Ромеро, принадлежащий «Тоттенхэму». Трансфер защитника обойдется «сливочным» недешево. Сообщается, что «шпоры» не отпустят аргентинца за сумму менее € 65 млн.



«Тоттенхэм Хотспур» подписал Ромеро летом 2022 года, заплатив за него «Аталанте» 60 млн евро. Соглашение 25-летнего футболиста с лондонской командой рассчитано до июня 2027 года. В нынешнем сезоне в активе центрдефа 11 встреч за «шпор», в которых он отметился 2 забитыми мячами. Ориентировочный ценник на него составляет 60 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).



В декабре 2022 года Ромеро в составе национальной сборной выиграл ЧМ-2022, проходивший в Катаре.