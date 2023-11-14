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Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в переходе Санчо и Ришарлисона

Дата публикации: 14-11-2023

Саудовским клубам интересы сразу 2 футболиста АПЛ.

«The Telegraph» утверждает, что в списке их главных целей в январе будут значится Ришарлисон, защищающий цвета «Тоттенхэма», и Джейдон Санчо из «Манчестер Юнайтед». Переходы Сон Хын Мина и Мохамеда Салаха в саудовские команды этой зимой маловероятны.

В сезоне 2023/2024 на счету Ришарлисона 11 игр за «шпор» (2 забитых мяча, 3 ассиста). Его трудовой договор с «Тоттенхэмом» истекает в 2027 году. Ценник на бразильца составляет 40 млн евро.

Санчо связан с «МЮ» контрактом до лета 2026 года. Однако он готов к смене команды уже в январе. Причиной тому является конфликт с Эриком тен Хагом, из-за которого в текущем сезоне Санчо сыграл за «манкунианцев» лишь 76 минут.

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