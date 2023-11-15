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«Наполи» уволил Гарсию и назначил Маццарри

Дата публикации: 15-11-2023

«Наполи» официально объявил о расставании с главным тренером Руди Гарсией и сразу же назначил на этот пост Вальтера Маццарри.

Напомним, 59-летний Гарсия возглавил «партенопейцев» в июне 2023 года, сменив в этой должности ушедшего Лучано Спаллетти (нынешнего рулевого сборной Италии). При французском специалисте действующие чемпионы Италии добыли 21 очко за 12 туров Серии А и отстают от лидера «Интера» на десять баллов. В Лиге чемпионов «Наполи» занимает второе место после четырех игр группового этапа.

В минувшем туре чемпионата Италии «адзурри» уступили «Эмполи» (0:1).

62-летний Маццарри уже тренировал «Наполи» в период 2009-2013. Этот наставник сумел привести команду к бронзе и серебру Серии А, а заодно завоевал Копа Италия-2012. При нем «Наполи» впервые с 1980-х стал рассматриваться как реальный претендент на чемпионство.

После неаполитанского клуба Вальтер тренировал «Интер», «Уотфорд», «Торино» и «Кальяри». С мая 2022 года оставался без работы.

В первом матче после возвращения Маццарри «Наполи» сыграет на выезде с «Аталантой» 25 ноября. Спустя четыре – в ЛЧ против «Реала».

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