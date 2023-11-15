«Ювентус» продлил Фаджоли до 2028 года

Дата публикации: 15-11-2023

«Ювентус» официально объявил о продлении контракта с центральным полузащитником Николо Фаджоли до 2028 года.



Напомним, 17 октября молодой футболист получил годичную дисквалификацию за участие в незаконных ставках. При этом пять месяцев ему заменили на альтернативные предписания – шестимесячный курс реабилитации от игровой зависимости. Также Фаджоли обязан выплатить штраф в размере 12 500 евро.



С учетом всех санкций, Николо не сможет играть в официальных матчах до конца сезона 2023/24. Но, например, сможет выступить на чемпионате Европы-2024, если сборная Италии туда квалифицируется и он будет в нее вызван.



22-летний Фаджоли – воспитанник академии «Юве», который пробился в основу туринского клуба осенью 2022 года. В сумме хавбек сыграл за «старую синьору» 45 поединков (из них шесть – в текущем сезоне), забил трижды, выполнил 6 результативных передач. В ноябре прошлого года Фаджоли дебютировал в сборной Италии.