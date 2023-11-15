«Бавария» подписала юного австралийского вингера Иранкунду

Дата публикации: 15-11-2023

«Бавария» объявила о подписании 17-летнего австралийца Нестори Иранкунды из «Аделаиды Юнайтед».



Официально переход состоится 1 июля 2024 года. Футболист доиграет сезон в составе нынешнего клуба, после чего присоединится к действующему чемпиону Германии на долгосрочной основе. По неподтвержденным данным, сумма компенсации составит 3,4 миллиона евро.



Иранкунда, несмотря на свой юный возраст (он родился 9 февраля 2006-го), уже успел провести 33 матча за первую команду «Аделаиды», в которых забил 9 голов и отдал две результативные передачи. Основная позиция тинейджера – правый вингер.



Ранее «Бавария» уже соблазнялась атакующим талантом из чемпионата Австралии. В 2019-м мюнхенцы подписали 20-летнего (на тот момент) новозеландского вингера Сарптита Сингха. Однако он в первой команде европейского гранда так и не заиграл, а с лета 2023 года выступает за «Ганзу».



В настоящий момент «красные» с 29 очками после 11 туров идут на втором месте в Бундеслиге, уступая два пункта «Байеру». В Лиге чемпионов команда Томаса Тухеля выиграла все четыре матча и досрочно квалифицировалась в плей-офф.