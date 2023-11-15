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Агент Кварацхелии: Хвича хочет играть в «Реале» или «Барселоне»

Дата публикации: 15-11-2023

Нукри Ревишвили, работающий с Хвичей Кварацхелией, заявил, что его клиент хочет попробовать свои силы в испанском топ-клубе.

«Какие клубы были максимально близки к Хвиче, кроме «Наполи»? «Рома» и «Ювентус». Была заинтересованность со стороны испанских и английских клубов, но «Наполи» проявил наибольшую активность. Был ли я уверен, что у Хвичи все будет хорошо в Италии? Да. Талантливые футболисты обычно ленивы, но у него невероятное трудолюбие, поэтому все получилось. Он уже выступает за «Наполи», но планирует стать игроком еще более статусного клуба – «Реала» или «Барселоны». Мотивация для развития у него имеется всегда», - публикует заявление агента «Sport24».

В этом сезоне Кварацхелия отличился 3 раза и сделал 5 ассистов в 15 матчах за «Наполи».

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