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Игрок «РБ Лейпциг» Форсберг зимой может перейти в «Нью-Йорк Ред Буллз»

Дата публикации: 15-11-2023

«Bild» пишет, что «Нью-Йорк Ред Буллз» интересуется Эмилем Форсбергом, выступающим за «РБ Лейпциг».

Сообщается, что клуб из МЛС подготовил для хавбека 3-летнее соглашение с опцией пролонгации на 1 сезон. Оформление перехода пока еще только начинается, но в немецкой команде уже занимаются поисками сменщика для шведа.

Форсберг был готов остаться в «Лейпциге», заключив с клубом контракт, предполагающий снижение зарплаты. Однако «быки» сделали ему предложение существенно ниже обычных рыночных условий, что не устроило футболиста.

Текущий контракт Форсберга с «Лейпцигом» истекает в 2025 году. Ориентировочный ценник на 32-летнего полузащитника составляет 7 000 000 евро («Transfermarkt»).

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