Игрок «Краснодара» получит российский паспорт в 2024 году

Дата публикации: 15-11-2023

Олакунле Олусегун, права на которого принадлежат «Краснодару», рассчитывает получить российское гражданство.



«У меня еще нет российского гражданства. Скорее всего, мне выдадут паспорт РФ в следующем году. Мне важен этот момент, потому я жду его и прилагаю к этому все усилия», - цитирует нигерийца «РБ Спорт».



«Краснодар» выкупил права на Олусегуна у «Ботева» в 2021 году. В первой команде «быков» вингер дебютировал весной 2022 года. В текущем сезоне в активе 21-летнего нигерийца 17 игр за «быков» (2 забитых мяча, 2 голевых паса).



Срок действия контракта Олакунле с «Краснодаром» ограничен летом 2026 года. Портал «Трансфермаркт» оценивает Олусегуна в € 2 млн.