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«Ювентус» может вернуться к кандидатуре Берарди следующим летом

Дата публикации: 15-11-2023

«Sky Sport Italia» утверждает, что по завершении сезона «Ювентус» вновь может рассмотреть вариант с подписанием Доменико Берарди из «Сассуоло». Туринской команде правый вингер по-прежнему интересен.

Летом Берарди мог стать игроком «Ювентуса». Однако «бьянконери» посчитали сумму в 30 000 000 евро слишком большой компенсацией за 29-летнего исполнителя. Летом 2024 года вариант с трансфером Доменико может быть изучен вновь.

Берарди связан контрактом с «Сассуоло» до середины 2027 года. Примечательно, что «Юве» владел правами на футболиста в 2013-2015 годах, после чего продал его «чёрно-зелёным» за 10 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Берарди в 10 поединках Серии А отметился 5 голами и 2 результативными пасами.

Transfermarkt.de оценивает вингера в 20 миллионов евро.

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