«МЮ» может подписать экс-игрока «Барселоны»
Дата публикации: 15-11-2023
«Ман Юнайтед» интересуется Жан-Клером Тодибо, который в настоящий момент защищает цвета «Ниццы».
Свою футбольную карьеру француз начинал в «Тулузе». В январе 2019 года он перебрался в «Барселону», заплатившую за его переход 1 млн евро. Однако проявить себя в составе «сине-гранатовых» футболисту так и не удалось. После нескольких аренд Тодибо перешел в «Ниццу», которая выкупила права на него за € 8,5 млн.
В нынешнем сезоне центрбек сыграл в 11 матчах Лиги 1 (1 результативная передача).
Трудовой договор «Ниццы» с Тодибо действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость 23-летнего защитника равняется 30 млн евро (согласно данным с сайта Transfermarkt.de).
В 2023 году Тодибо дебютировал в составе национальной сборной.
Источник – «The Sun».