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«МЮ» может подписать экс-игрока «Барселоны»

Дата публикации: 15-11-2023

«Ман Юнайтед» интересуется Жан-Клером Тодибо, который в настоящий момент защищает цвета «Ниццы».

Свою футбольную карьеру француз начинал в «Тулузе». В январе 2019 года он перебрался в «Барселону», заплатившую за его переход 1 млн евро. Однако проявить себя в составе «сине-гранатовых» футболисту так и не удалось. После нескольких аренд Тодибо перешел в «Ниццу», которая выкупила права на него за € 8,5 млн.

В нынешнем сезоне центрбек сыграл в 11 матчах Лиги 1 (1 результативная передача).

Трудовой договор «Ниццы» с Тодибо действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость 23-летнего защитника равняется 30 млн евро (согласно данным с сайта Transfermarkt.de).

В 2023 году Тодибо дебютировал в составе национальной сборной.

Источник – «The Sun».

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