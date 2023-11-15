«МЮ» может подписать экс-игрока «Барселоны»

Дата публикации: 15-11-2023

«Ман Юнайтед» интересуется Жан-Клером Тодибо, который в настоящий момент защищает цвета «Ниццы».



Свою футбольную карьеру француз начинал в «Тулузе». В январе 2019 года он перебрался в «Барселону», заплатившую за его переход 1 млн евро. Однако проявить себя в составе «сине-гранатовых» футболисту так и не удалось. После нескольких аренд Тодибо перешел в «Ниццу», которая выкупила права на него за € 8,5 млн.



В нынешнем сезоне центрбек сыграл в 11 матчах Лиги 1 (1 результативная передача).



Трудовой договор «Ниццы» с Тодибо действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость 23-летнего защитника равняется 30 млн евро (согласно данным с сайта Transfermarkt.de).



В 2023 году Тодибо дебютировал в составе национальной сборной.



Источник – «The Sun».