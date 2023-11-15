Экс-игрок «Арсенала» и «Барсы» Сонг объявил о завершении карьеры

Дата публикации: 15-11-2023

Известный хавбек Алекс Сонг завершил профессиональную карьеру, о чем стало известно из его социальных сетей.



Напомним, Сонг начинал карьеру в «Бастии», а имя себе сделал в «Арсенале», за который выступал в 2005-12 годах, суммарно проведя 206 матчей (10 голов). В 2012 году опорника за 19 млн евро купила «Барселона», но там Алекс провалился и с тех пор его карьера пошла на спад.



Также в послужном списке 36-летнего камерунца – выступления за «Рубин» из Казани, «Чарльтон», «Вест Хэм Юнайтед» и швейцарский «Сьон».



Отметим, что вместе с каталонским клубом полузащитник побеждал в Ла Лиге и Суперкубке Испании.



В футболке сборной Камеруна Сонг наиграл 49 матчей. С национальной командой он добыл серебро Кубка африканский наций в 2008 году.