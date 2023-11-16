Счастливчик из Гвинеи выиграл более $550 000 на футбольной ставке!

Дата публикации: 16-11-2023

Клиенты надежного букмекера продолжают выигрывать огромные суммы - игрок 1xBet из Гвинеи собрал фантастический победный экспресс из 50 матчей! 1xBet раскрывает подробности стратегии победителя.

Ставка гвинейца на мега экспресс с огромным суммарным коэффициентом 474582.16 сыграла и поставленные 10 000 GNF ($1,16) превратились в невероятные 4 745 821 600 GNF ($551 969,90)!

В качестве основы для своего экспресса игрок выбрал матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги Конференций УЕФА и добавил к ним игры чемпионатов Англии, Франции, Германии, Бельгии, Шотландии, Кипра и некоторых других.

Клиент выбрал самую простую ставку – П1 или П2, то есть выигрыш первой или второй команды. Только в одном случае был выбран исход 2X - выигрыш второй команды или ничья. Однако в этом случае сыграла бы и ставка П2, так как матч Унион Берлин - Наполи закончился со счетом 0:1.

Самыми смелыми оказались коэффициенты на матчи Тоттенхэм - Фулхэм (П1 - 1.553) и Босния и Герцеговина - Португалия (П2 - 1.550), однако выбранные игроком команды весьма уверенно показали нужный ему результат – 2:0 и 0:5 соответственно. А вот самым нервным наверняка оказался матч чемпионата Норвегии Будё-Глимт - Саннефьорд (П1 - 1.169), в котором Саннефьорду не хватило всего одного мяча, чтобы сравнять счет (4:3).

Вот список событий из победного экспресса с указанием коэффициентов.

Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, Интер - ФК Зальцбург (2:1), П1 - 1.363 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, Брага - Реал Мадрид (1:2), П2 - 1,532 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, Манчестер Юнайтед - Копенгаген (1:0), П1 - 1.440 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, Барселона - Шахтер Донецк (2:1), П1 - 1.168 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, РБ Лейпциг - Црвена Звезда (3:1), П1 - 1.286 Футбол. Лига Европы УЕФА, Байер - Карабах (5:1), П1 - 1.242 Футбол. Лига Европы УЕФА, Брайтон энд Хоув Альбион - Аякс (2:0), П1 - 1.433 Футбол. Лига Европы УЕФА, Ливерпуль - Тулуза (5:1), П1 - 1.263 Футбол. Лига Конференций УЕФА, Фенербахче - Лудогорец 1945 (3:1), П1 - 1.360 Футбол. Лига Конференций УЕФА, Гент - Брейдаблик (5:0), П1 - 1.127 Футбол. Лига Конференций УЕФА, Айнтрахт Франкфурт - ХИК (6:0), П1 - 1.172 Футбол. Лига Конференций УЕФА, Фиорентина - Чукарички Станком (6:0), П1 - 1.117 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига, Ливерпуль - Эвертон (2:0), П1 - 1.396 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига, Манчестер Сити - Брайтон энд Хав Альбион (2:1), П1 - 1.450 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига, Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас (4:0), П1 - 1.481 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига, Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм (2:0), П1 - 1.553 Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига, Боруссия - Вердер (1:0), П1 - 1.418 Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига, Дармштадт 98 - РБ Лейпциг (1:3), П2 - 1.482 Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига, Майнц 05 - Бавария (1:3), П2 - 1.308 Футбол. Чемпионат Франции. Первая лига, ПСЖ - Страсбург (3:0), П1 - 1.264 Футбол. Чемпионат Франции. Первая лига, АС Монако - Мец (2:1), П1 - 1.374 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Эредивизи, ПСВ - Фортуна Ситтард (3:1), П1 - 1.123 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Эредивизи, АЗ - Херенвен (3:0), П1 - 1.343 Футбол. Чемпионат Турции. Суперлига, Фенербахче - Хатайспор (4:2), П1 - 1.242 Футбол. Чемпионат Бельгии. Премьер-лига, Юнион Сент-Жилуаз - КАС Эйпен (4:1), П1 - 1.276 Футбол. Чемпионат Шотландии. Премьер-лига, Рейнджерс - Хиберниан (4:0), П1 - 1.390 Футбол. Чемпионат Шотландии. Премьер-лига, Хартс - Селтик (1:4), П2 - 1.450 Футбол. Чемпионат Греции. Суперлига, ПАОК - Атромитос Атинон (2:0), П1 - 1.290 Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии. Премьер-лига, Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак (2:1), П1 - 1.134 Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии. Премьер-лига, Аль Ахли Джидда - Аль Вахда Мекка (3:1), П1 - 1.260 Футбол. Чемпионат Дании. Суперлига, Копенгаген - Вайле (2:1), П1 - 1.340 Футбол. Чемпионат Норвегии. Элитсерия, Будё-Глимт - Саннефьорд (4:3), П1 - 1.169 Футбол. Чемпионат Польши, Лех - Лодзь (3:1), П1 - 1.290 Футбол. Чемпионат Швеции. Мальмё - Варберг (5:0), П1 - 1.118 Футбол. Чемпионат Болгарии. А ПФГ, Пирин Благоевград - ЦСКА София (1:2), П2 - 1.290 Футбол. Чемпионат Кипра. 1-й дивизион, АПОЭЛ - Неа Саламина (1:0), П1 - 1.410 Футбол. Чемпионат Кипра. 1-й дивизион, АЕК Ларнака - Кармиотисса (5:0), П1 - 1.310 Футбол. Чемпионат Кипра. 1-й дивизион, Арис Лимасол - Этникос Ахна (2:0), П1 - 1.300 Футбол. Чемпионат Кипра. 1-й дивизион, АЕЗ Закакиу - Аполлон (0:5), П2 - 1.390 Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига, Шахтер Донецк - ЛНЗ (3:0), П1 - 1.350 Футбол. Отборочные матчи на Чемпионат Европы до 21 года, Португалия (21) - Греция (21) (2:0), П1 - 1,202 Футбол. Отборочные матчи на Чемпионат Европы до 21 года, Казахстан (21) - Испания (21) (0:4), П2 - 1.130 Футбол. Чемпионат Европы 2024, Сербия - Черногория (3:1), П1 - 1.360 Футбол. Чемпионат Европы 2024, Азербайджан - Австрия (0:1), П2 - 1.360 Футбол. Чемпионат Европы 2024, Исландия - Лихтенштейн (4:0), П1 - 1.031 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, Унион Берлин - Наполи (0:1), 2Х - 1.316 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, Янг Бойз - Манчестер Сити (1:3), П2 - 1.242 Футбол. Чемпионат Европы 2024, Босния и Герцеговина - Португалия (0:5), П2 - 1.550 Футбол. Чемпионат Европы 2024, Гибралтар - Ирландия (0:4), П2 - 1.062 Футбол. Чемпионат Европы 2024, Мальта - Украина (1:3), П2 - 1.290

Огромный выигрыш игрока из Гвинеи - яркое доказательство того, что для победы нужно не только уметь анализировать данные и разбираться в футболе, но и верить в свою удачу. Ведь без удачи такие экспрессы не складываются, а значит, нужно рисковать и пробовать разные варианты. Ставьте на спорт с надежным букмекером 1xBet и, возможно, следующим счастливчиком станете именно вы!