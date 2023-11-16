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СМИ: Луческу предложили возглавить «Клуж»

Дата публикации: 16-11-2023

Как сообщают румынские СМИ, турецкие бизнесмены, которые собираются инвестировать в клуб «ЧФР Клуж», ведут переговоры с Мирчей Луческу.

В частности, опытного румына желает видеть в роли главного тренера Серхан Четинсая, давний поклонник Мирчи, ранее занимавший должность вице-президента турецкого «Бешикташа». Теперь он хочет зайти в румынский футбол вместе с группой коллег-инвесторов, и заодно привести в «Клуж» своего кумира на пост наставника.

Напомним, ранее сообщалось о переговорах, которые с 78-летним специалистом вел «Динамо» (Бухарест).

Напомним, Луческу ушел в отставку после поражения «Динамо» (Киев) в матче с «Шахтером» (0:1), который состоялся 3 ноября.

Тренерская карьера Луческу длится с 1979 года. За это время он работал с различными клубами из Румынии, Италии, Турции, Украины и России, а также с национальной сборной Турции.

Источник – «Foaia Transilvana».

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