01:10 ()
Свернуть список

ПСВ выкупит у «Барселоны» Деста

Дата публикации: 16-11-2023

По информации Sport.es, ПСВ решил воспользоваться опцией выкупа Серджино Деста. Защитник, права на которого принадлежат «Барселоне», был арендован голландским клубом в начале сезона. Полноценный переход американца команда из Эйндховена сможет оформить за сумму порядка 10 млн евро.

В сезоне 2023/2024 в активе Деста 13 встреч в футболке ПСВ (1 голевая передача).

Защитник обучался футболу в системе «Аяксе», где и началась его карьера. «Барселона» выкупила контракт игрока в октябре 2020 года за 21 млн евро. С каталонцами Дест связан трудовыми отношениями до лета 2025 года.

Рыночный ценник на фулбека составляет 13 000 000 евро («Transfermarkt»).

За сборную США Дест провел 28 встреч (2 забитых мяча).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close