ПСВ выкупит у «Барселоны» Деста

Дата публикации: 16-11-2023

По информации Sport.es, ПСВ решил воспользоваться опцией выкупа Серджино Деста. Защитник, права на которого принадлежат «Барселоне», был арендован голландским клубом в начале сезона. Полноценный переход американца команда из Эйндховена сможет оформить за сумму порядка 10 млн евро.



В сезоне 2023/2024 в активе Деста 13 встреч в футболке ПСВ (1 голевая передача).



Защитник обучался футболу в системе «Аяксе», где и началась его карьера. «Барселона» выкупила контракт игрока в октябре 2020 года за 21 млн евро. С каталонцами Дест связан трудовыми отношениями до лета 2025 года.



Рыночный ценник на фулбека составляет 13 000 000 евро («Transfermarkt»).



За сборную США Дест провел 28 встреч (2 забитых мяча).