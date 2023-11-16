«Тоттенхэм» намерен подписать форварда. Кандидаты – Влахович и Хименес

Дата публикации: 16-11-2023

«Caught Offside» пишет, что «Тоттенхэм Хотспур» озабочен поиском центрфорварда. Нового игрока «шпоры» намерены подписать в январе.



Среди вариантов, рассматриваемых лондонской командой, значатся Душан Влахович, принадлежащий «Ювентусу», и Сантьяго Хименес из «Фейеноорда». Первым номером в списке «Тоттенхэма» идет форвард голландской команды, а нападающий туринцев выступает в качестве альтернативы.



В этом сезоне Хименес отличился 15 раз и сделал 3 ассиста в 15 играх за «Фейеноорд». Transfermarkt.de оценивает мексиканца в 40 млн евро. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.



На счету Влаховича 4 гола и 1 результативный пас в 10 встречах за «Юве». С «бьянконери» он связан соглашением до июня 2026-го. По оценке «Transfermarkt» серб стоит порядка € 70 млн.