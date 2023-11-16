01:10 ()
Свернуть список

«Ман Сити» зафиксировал доход в 712,8 млн фунтов по итогам сезона 2022/2023. Это рекорд в Англии

Дата публикации: 16-11-2023

«Манчестер Сити» удалось превзойти прежний рекорд по уровню дохода за сезон, полученный английскими командами. Результат «горожан» – 712,8 млн фунтов. Новостью клуб поделился на своем сайте.

В минувшем сезоне доходы «Сити» увеличились на 99,8 млн фунтов. Наибольшую кассу «небесно-голубым» принесли реклама (341,4 млн фунтов) и телетрансляции (299,4 млн фунтов). Расходы болельщиков на стадионе в дни домашних игр клуба позволили собрать 71,9 млн фунтов.

Предыдущее достижение принадлежало «Манчестер Юнайтед» и равнялось 648,4 млн фунтов.

«Ман Сити» также побил прежний рекорд страны по расходам на зарплаты игроков (422,9 млн фунтов). Большую сумму выплатила лишь «Барселона» (около 497,6 млн фунтов).

Прибыль команды Пепа Гвардиолы за сезон 2022/2023 оказалась равной 80,4 млн фунтов (почти в 2 раза больше, чем сезоном ранее).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close