«Ман Сити» зафиксировал доход в 712,8 млн фунтов по итогам сезона 2022/2023. Это рекорд в Англии

Дата публикации: 16-11-2023

«Манчестер Сити» удалось превзойти прежний рекорд по уровню дохода за сезон, полученный английскими командами. Результат «горожан» – 712,8 млн фунтов. Новостью клуб поделился на своем сайте.



В минувшем сезоне доходы «Сити» увеличились на 99,8 млн фунтов. Наибольшую кассу «небесно-голубым» принесли реклама (341,4 млн фунтов) и телетрансляции (299,4 млн фунтов). Расходы болельщиков на стадионе в дни домашних игр клуба позволили собрать 71,9 млн фунтов.



Предыдущее достижение принадлежало «Манчестер Юнайтед» и равнялось 648,4 млн фунтов.



«Ман Сити» также побил прежний рекорд страны по расходам на зарплаты игроков (422,9 млн фунтов). Большую сумму выплатила лишь «Барселона» (около 497,6 млн фунтов).



Прибыль команды Пепа Гвардиолы за сезон 2022/2023 оказалась равной 80,4 млн фунтов (почти в 2 раза больше, чем сезоном ранее).