«Унион» сообщил об увольнении главного тренера Фишера

Дата публикации: 16-11-2023

«Унион» завершил сотрудничество с Урсом Фишером. Об увольнении 57-летнего швейцарского специалиста клуб сообщил на своем сайте.



Исполнять обязанности наставника берлинской команды будет Марко Гроте, до этого работавший с молодежным составом «Униона».



Фишер возглавил клуб летом 2018 года и добился с ним выдающихся результатов. В минувшем сезоне «Унион» завершил чемпионат на 4-й строчке в Бундеслиге, что позволило команде впервые в истории выступить в ЛЧ.



Однако начало этого сезона у берлинского клуба не задалось. В ЛЧ «железные» набрали всего 1 очко в 4 матчах (4 место в группе). В Бундеслиге клуб расположился на последнем месте в таблице. По итогам 11 туров у «Униона» лишь 2 победы и 6 набранных очков.