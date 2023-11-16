У Мбаппе есть варианты в АПЛ и Бундеслиге

Дата публикации: 16-11-2023

Соглашение Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года, а будущее форварда по-прежнему остается неопределенным.



«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «Foot Mercato», пишет, что карьера футболиста может продолжиться в Бундеслиге или АПЛ. К французу есть интерес со стороны «Баварии» и «Ливерпуля». Среди претендентов на Мбаппе также значится «Реал».



В сезоне 2023/2024 нападающий, которому в конце года исполнится 25 лет, провел за «Пари Сен-Жермен» 15 встреч, в которых отметился 15 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ориентировочная стоимость Килиана равняется 180 млн евро («Transfermarkt»).



За сборную Франции, в которой Мбаппе дебютировал в 2017 году, он провел 72 игры (42 гола).