«РБ Лейпциг» хочет сохранить Симонса на следующий сезон

Дата публикации: 16-11-2023

«Bild» информирует, что «Лейпциг» надеется оставить в команде Хави Симонса еще на 1 сезон. «Быки» рассчитывают договориться о пролонгации аренды вингера.



Контрактом Симонса владеет «ПСЖ». «Красно-синие» против полноценной продажи футболиста. Однако в клубе понимают, что ему нужна игровая практика. В «ПСЖ» конкуренция в линии нападения достаточно велика, потому парижане готовы отдать Симонса в аренду на следующий сезон.



За «Лейпциг» Хави выступает с июля 2023 года. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего голландца 18 встреч в составе «быков» (6 забитых мячей, 8 результативных передач).



Срок действия контракта Симонса с «Пари Сен-Жермен» ограничен июнем 2027 года. Ценник на вингера составляет 70 млн евро (источник – «Transfermarkt»).