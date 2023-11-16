Агент Лаутаро: Чувствую, мы скоро достигнем нового соглашения с «Интером»

Дата публикации: 16-11-2023

Бомбардир миланского «Интернационале» Лаутаро Мартинес продлит контракт с «неррадзури». Об этом поведал представитель игрока Алехандро Камано.



«Я чувствую, что мы достигнем договоренности по новому контракту с «Интером». От этой сделки выиграют обе стороны. Лаутаро на все 100% сосредоточен на «Интере»», - сказал агент.



26-летний аргентинец выступает за «змей» с 2018 года. Нынешний трудовой договор футболиста рассчитан до лета 2026 года.



В сезоне-23/24 Мартинес провел 16 матчей за клуб из Милана во всех турнирах. На счету центрфорварда 14 голов и 2 ассиста. Лаутаро был признан лучшим игроком Серии А в октябре.



«Интер» лидирует в чемпионате Италии. В следующем туре подопечные Симоне Индзаги 26 ноября сыграют с «Ювентусом», который занимает второе место в турнирной таблице.