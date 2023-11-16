СМИ: «Шахтёр» все же смог добиться компенсации от «Тоттенхэма» за Соломона

Дата публикации: 16-11-2023

«Шахтёр» и «Тоттенхэм» сумели прийти к общему знаменателю в споре по поводу трансфера Манора Соломона.



Как стало известно «Fotospor», украинский клуб все-таки получит компенсацию за израильтянина. Напомним, «шпоры» подписали Соломона, воспользовавшись правилом ФИФА, не заплатив «горнякам» ни копейки.



Переговоры между клубами длились с лета, и по их результатам лондонцы согласились пойти на условия «Шахтёра». По информации источника, «Тоттенхэм Хотспур» выплатит дончанам 6,5 млн евро, которые украинский гранд когда-то потратил на приобретение игрока. Также «горняки» получат процент от перепродажи Манора.



Издание пишет, что теперь в аналогичной ситуации оказался «Галатасарай». Турецкий клуб подписал бывшего игрока «Шахтёра» Тете, воспользовавшись правилом FIFA. И также отказывался платить деньги. Если «львы» не пойдут на это, то размер компенсации будет ФИФА. Ранее гендиректор «Шахтёра» Сергей Палкин заявлял, что в контракте Тете была предусмотрена сумма за досрочный разрыв договора – 150 млн евро.