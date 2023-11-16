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«Челси» хочет подписать Осимхена или Тоуни зимой

Дата публикации: 16-11-2023

«Челси» хочет усилить атакующее звено команды в зимнее трансферное окно – «синие» активно ищут нового нападающего. Об этом пишет «Caught Offside».

По информации источника, основными кандидатами на позицию форварда лондонцев являются Виктор Осимхен из «Наполи» и представляющий «Брентфорд» Айвен Тоуни.

Отмечается, что «партенопейцы» не планирует отпускать Осимхена зимой. На Тоуни есть интерес со стороны лондонского «Арсенала». Таким образом «Челси» придется приложить немало сил, чтобы заполучить одного из этих игроков.

Напомним, в мае этого года 27-летнего Тони отстранили от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации английского футболиста истекает 16 января.

Сайт «Transfermarkt» оценивает Осимхена в 120 000 000 евро. Что касается Тони, то он стоит значительно меньше – 35 млн евро.

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