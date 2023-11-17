«Манчестер Юнайтед» может потратить свыше 20 млн евро на защитника «Байера»

Дата публикации: 17-11-2023

«МЮ» проявляет интерес к Джонотану Та, принадлежащему «Байеру». Сделка может состояться уже в январе.



«Манкунианцы» могут выкупить права на защитника за 20 млн фунтов (около 23 млн евро). Однако для «Байера» Та является одним из ключевых игроков, потому клуб вряд ли согласится расстаться с ним в середине сезона, в котором у него есть реальные шансы на чемпионство в Бундеслиге.



Контракт футболиста с «фармацевтами» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне в активе 27-летнего немца 16 матчей в составе «Байера», в которых он отметился 4 забитыми мячами.



Рыночная стоимость Та равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).



«Байер» по итогам 11 туров лидирует в Бундеслиге. Подопечные Хаби Алонсо набрали 31 очко и опережают «Баварию», идущую второй, на 2 очка. Источник – «Goal».