Модрич переосмыслил свое будущее в «Реале» – агент уже сигнализирует желающим осуществить трансфер

Дата публикации: 17-11-2023

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может решиться на кардинальные изменения в своей карьере.



Летом 38-летний хорват ради «Реала» отказался от денег Саудовской Аравии.



«Фундаментальное видение ситуации состоит в том, что «Реал» всегда на первом месте. И мне не нужно радовать свое его этими историями о выгодных предложениях», - объяснял свое решение Модрич.



В нынешнем сезоне Лука потерял статус важного игрока мадридцев, сыграл 15 матчей, из которых только 6 начал в основе. Недостаточное количество игрового времени может подтолкнуть футболиста к смене клуба уже зимой.



«Этим летом были клубы, заинтересованные в его подписании. У Модрича были предложения из столицы Саудовской Аравии и других команд. Лука думает о «Реале», но идея перебраться в саудовскую лигу вполне реальна, если предложение будет надлежащим», - заявил агент футболиста Борха Коус для «Shoot».