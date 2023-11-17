01:56 ()
Свернуть список

Модрич переосмыслил свое будущее в «Реале» – агент уже сигнализирует желающим осуществить трансфер

Дата публикации: 17-11-2023

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может решиться на кардинальные изменения в своей карьере.

Летом 38-летний хорват ради «Реала» отказался от денег Саудовской Аравии.

«Фундаментальное видение ситуации состоит в том, что «Реал» всегда на первом месте. И мне не нужно радовать свое его этими историями о выгодных предложениях», - объяснял свое решение Модрич.

В нынешнем сезоне Лука потерял статус важного игрока мадридцев, сыграл 15 матчей, из которых только 6 начал в основе. Недостаточное количество игрового времени может подтолкнуть футболиста к смене клуба уже зимой.

«Этим летом были клубы, заинтересованные в его подписании. У Модрича были предложения из столицы Саудовской Аравии и других команд. Лука думает о «Реале», но идея перебраться в саудовскую лигу вполне реальна, если предложение будет надлежащим», - заявил агент футболиста Борха Коус для «Shoot».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close