Источник: клуб Серии А отказался от Соболева из-за проблем с дисциплиной

Дата публикации: 17-11-2023

По информации «Metaratings», к Александру Соболеву присматривалась команда, представляющая Серию А. В клубе высоко оценили игровые качества россиянина, но решили отказаться от трансфера нападающего по причине его проблем с дисциплиной.



В команде проанализировали статистику по предупреждениям и скандальным инцидентам на поле, в которых фигурировал Соболев. В числе негативных моментов был и жест, который форвард показал Виллиану Роше из ЦСКА в сезоне 2022/2023. Все это отпугнуло клуб, решивший не направлять «Спартаку» официальный запрос по Соболеву.



В текущем сезоне 26-летний Александр не так часто появляется на поле, что связывают с напряженными отношениями с Гильермо Абаскалем, возглавляющим «красно-белых».