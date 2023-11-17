«Фламенго» инициировал переговоры с «Зенитом» по трансферу Клаудиньо

Дата публикации: 17-11-2023

Издание «Esportes R7» пишет, что «Фламенго» намерен заполучить Клаудиньо. Бразильская команда уже вышла на «Зенит», владеющий правами на хавбека, для уточнения условий сделки. Ожидается, что петербуржцам будет предложен определенный процент с перепродажи Клаудиньо. За счет этого «красно-чёрные» попытаются снизить размер компенсации за игрока.



С «Зенитом» полузащитник связан трудовыми отношениями до лета 2027 года. Его прежним клубом был «Ред Булл Брагантино», который в 2021 году получил за трансфер футболиста 12 000 000 евро.



В нынешнем сезоне на счету 26-летнего бразильца 21 игра (4 забитых мяча, 4 голевые передачи).



Рыночный ценник на Клаудиньо составляет 20 млн евро («Transfermarkt»).