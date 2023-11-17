«МЮ» принял решение по талантливому хавбеку «Бенфики»

Дата публикации: 17-11-2023

«Ман Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Жоау Невеша. «Record» утверждает, что представители «манкунианцев» уже просматривали опорника «Бенфики» в играх этого сезона. В клубе остались довольны португальцем. Его трансфер английский гранд может оформить в скором времени.



Ранее о возможном переходе Невеша в стан «красных дьяволов» сообщил Фабрицио Романо. Инсайдер подчеркнул, что окончательное решение по его трансферу в «Юнайтед» примут после смены руководства.



С «Бенфикой» Невеш связан контрактом до июня 2028 года. В сезоне 2023/2024 он провел за лиссабонскую команду 18 встреч, отличившись 1 раз и сделав 1 ассист.



Рыночный ценник на 19-летнего футболиста составляет 20 млн евро (источник – портал Transfermarkt.de).