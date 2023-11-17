Мойес, вероятно, покинет «Вест Хэм» в конце сезона

Дата публикации: 17-11-2023

Дэвид Мойес, по всей видимости, уйдет с поста наставника «Вест Хэма» по завершении сезона. Информацией поделился ресурс «Daily Mail».



«Молотобойцы» рассматривали вариант с завершением сотрудничества со специалистом еще летом 2023 года, но клуб под его руководством победил в Лиге Конференций и смог остаться в АПЛ. В результате от расторжения контракта с Мойесом решили отказаться.



Текущее соглашение с 60-летним коучем рассчитано до следующего лета, и руководство «Вест Хэма» не намерено пролонгировать его. Причиной тому являются разногласия Мойеса с Тимом Штейдтеном, недавно ставшим техническим директором лондонцев, в части трансферов. Также боссов и болельщиков «Вест Хэма» не устраивают результаты клуба.